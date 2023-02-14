https://news.day.az/autonews/1537878.html В Китае продали автомобильный номер за более $3 млн - ВИДЕО
В Китае продали автомобильный номер за более $3 млн - ВИДЕО
За госномер из одной буквы R отдали более $3 млн на аукционе в Гонконге. Сообщается, что эта литера связана с автогонками и считается счастливой в китайских гаданиях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на специальной распродаже в честь Нового года по лунному календарю с молотка ушли 60 подобных лотов. Большинство участников торгов боролись за госномера с цифрой "8". У китайцев она ассоциируется со словом "состояние".
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