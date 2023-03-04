В Турции подорожают китайские электромобили

Турция ввела пошлину в размере 40% на импорт электрокаров из Китая. Дополнительный налог на ввоз батарейных машин призван стимулировать население к приобретению турецких электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроме того, власти скорректировали систему налогообложения электрокаров. Теперь для "зеленого" транспорта с двигателями до 160 кВт и стоимостью до 1,25 млн лир (около 113 000 манатов - ред.) налог составит 10%. Для более дорогих моделей - 40%. Если же импортируемые электрокары окажутся еще и мощнее, повышение налога произойдет до 60%.

Осенью прошлого года в Турции запустили сборочную площадку по производству первого "народного" электромобиля TOGG. Модельный ряд новой марки будет состоять из батарейных кроссовера и седана, которые оборудуют 200-сильным электромотором. По предварительным данным, запас хода заднеприводных моделей составит около 500 км. Кроме того, машины получат функцию быстрой зарядки аккумуляторов, которая позволит запитать элементы примерно за полчаса.