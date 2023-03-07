Новая Kia Rio вышла на тесты:
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Семейство Kia Rio готовится сменить поколение. Седан, укутанный в плотный камуфляж, фотошпионы засняли во время ходовых испытаний на севере Швеции. Судя по тонким полоскам светодиодной оптики, дизайн новинки будет выдержан в стиле новой Sonata, передает Day.Az со ссылкой на 110km.ru.

Премьера глобальной версии Kia Rio четвертого поколения состоялась осенью 2016 года в Париже. В 2020 году модель пережила рестайлинг и сейчас готовится вновь сменить поколение. Автомобиль, запечатленный в Швеции во время зимних дорожных тестов, выглядит более крупным и представительным, по сравнению с предшественником.

Сквозь плотные чехлы проглядывают тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями. Их объединяет выразительный передний бампер с большим центральным воздухозаборником и вертикальными вырезами по бокам. Сильно наклоненное лобовое стекло плавно переходит с пологую крышу с антенной в виде акульего плавника. Ниспадающая линия крыши напоминает электрокар Kia EV6. На корме привлекают внимание Г-образные задние фонари, спортивный задний бампер и сдвоенные трапециевидные патрубки выпускной системы.

Ходили слухи, что Kia планирует убрать Rio с европейского рынка, поскольку разработка небольшого автомобиля, соответствующего экологическому стандарту Евро-7, слишком дорога, чтобы быть прибыльным бизнесом. Но тот факт, что Kia тестирует новый Rio в Швеции, вовсе не означает, что автопроизводитель планирует продавать там свою модель.

Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах

Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах

Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах

Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах

Новую Kia Rio впервые заметили на дорожных тестах