Новая Kia Rio вышла на тесты:

Семейство Kia Rio готовится сменить поколение. Седан, укутанный в плотный камуфляж, фотошпионы засняли во время ходовых испытаний на севере Швеции. Судя по тонким полоскам светодиодной оптики, дизайн новинки будет выдержан в стиле новой Sonata, передает Day.Az со ссылкой на 110km.ru.

Премьера глобальной версии Kia Rio четвертого поколения состоялась осенью 2016 года в Париже. В 2020 году модель пережила рестайлинг и сейчас готовится вновь сменить поколение. Автомобиль, запечатленный в Швеции во время зимних дорожных тестов, выглядит более крупным и представительным, по сравнению с предшественником.

Сквозь плотные чехлы проглядывают тонкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями. Их объединяет выразительный передний бампер с большим центральным воздухозаборником и вертикальными вырезами по бокам. Сильно наклоненное лобовое стекло плавно переходит с пологую крышу с антенной в виде акульего плавника. Ниспадающая линия крыши напоминает электрокар Kia EV6. На корме привлекают внимание Г-образные задние фонари, спортивный задний бампер и сдвоенные трапециевидные патрубки выпускной системы.

Ходили слухи, что Kia планирует убрать Rio с европейского рынка, поскольку разработка небольшого автомобиля, соответствующего экологическому стандарту Евро-7, слишком дорога, чтобы быть прибыльным бизнесом. Но тот факт, что Kia тестирует новый Rio в Швеции, вовсе не означает, что автопроизводитель планирует продавать там свою модель.