https://news.day.az/autonews/1544430.html Kia вывела на дорожные испытания новое поколение Rio
Kia вывела на дорожные испытания новое поколение Rio
Компания Kia проводит дорожные испытания седана Rio нового поколения, сообщает издание Carscoops и публикует "шпионские" фотографии нового автомобиля в камуфляже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Судя по форме кузова автомобиля, снятого на зимних испытаниях в Швеции, Kia Rio нового поколения станет крупнее. Под камуфляжем можно заметить более тонкие фары с полоской дневных ходовых огней.
Окантовка заднего стекла седана отдаленно напоминает форму, знакомую по электрической модели Kia EV6. Также у автомобиля видны сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кроме того, на прототипе видна антенна в форме плавника в задней части крыши.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре