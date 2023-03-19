Mitsubishi выпустит 16 новых моделей в ближайшие пять лет

Компания Mitsubishi Motors обнародовала план развития до 2030 года. В частности, стратегия компании предусматривает выпуск 16 новых моделей в ближайшие пять лет, из них девять должны быть электрифицированными (гибридами или электромобилями), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Две модели из включенных в план уже выпущены: это Mitsubishi ASX для европейского рынка, представляющий собой адаптированную версию Renault Captur, а также компактвэн Mitsubishi Delica Mini. Также японская компания планирует довести до серийного производства концептуальный кроссовер Mitsubishi XFC, выпустить новый пикап, кроссовер с двумя рядами сидений (гибридный и электрический). У модели Xpander должна появиться гибридная версия.