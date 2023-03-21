Lamborghini Urus получил необычный тюнинг в ирландском стиле

Компания Carlex Design показала Lamborghini Urus по-ирландски. Польское тюнинг-ателье, которое специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представило свой последний проект, в основу которого лёг итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Несмотря на возможность создать уникальный автомобиль в рамках заводской программы Ad Personam, неназванный клиент предпочёл обратиться к сторонней компании и сделать машину в ирландском стиле. Тем более, что премьера проекта состоялась в канун праздника Дня святого Патрика, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кузов выполнен в сочетании двух цветов - тёмно-зелёного Racing Green и белоснежного Pearl White - которые стилизованы под краску, нанесённую с помощью кисти.

Дополняют экстерьер новые колёса с центральной частью в цвет кузова, а также логотипы Carlex Design на капоте и задней стойке. Салон повторяет цветовую гамму кузова.

Жемчужно-белый используется в верхней части салона, включая спинки сидений, центральный подлокотник и большую часть приборной панели, а нижние части сидений, подлокотники на дверях и коврики выполнены в темно-зелёном. Для отделки использованы кожа и алькантара, а декоративные панели сделаны из лакированного карбона.