В Китае проверили краш-тест конкурента Tesla

В Китае независимая организация C-NCAP, которая является аналогом европейского EuroNCAP решила проверить безопасность четырехдверного электрокара BYD Seal. На местном рынке эта модель дебютировала прошлой весной, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автомобиль, который позиционируется конкурентом Tesla Model 3, оборудован 530-сильной двухмоторной электрической установкой. Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров в 92,27%, а пешеходов - в 66,75%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 92,97%.



Впрочем, без нареканий не обошлось. Для водителя серьезную опасность представляет боковой удар. При такой аварии автомобилист рискует получить травму грудной клетки. Вердикт экспертов - максимальные 5 звезд безопасности.