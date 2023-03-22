В Индии представили новое поколение Hyundai Solaris, которое известно на местном рынке под названием Verna, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Cardekho.



Автомобиль получил полностью новый дизайн, схожий с тем, что используется на флагманском Grandeur. Hyundai Solaris/Verna выделяется двухъярусной светодиодной оптикой спереди и П-образными фонарями сзади. Такой же облик модель сохранит и на других рынках. Единственное отличие индийской версии заключается в праворульной компоновке. Габариты новинки: 4535 мм в длину, 1765 мм в ширину и 1475 мм в высоту. Колесная база - 2670 мм.



В самых дорогих комплектациях Hyundai Solaris/Verna получит климат-контроль, АБС, ESP, адаптивный круиз-контроль, шесть подушек безопасности, систему контроля полосы и т.д.