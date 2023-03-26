В Японии завершатся продажи седанов Toyota Camry для внутреннего рынка

Компания Toyota Motor планирует прекратить продажи бизнес-седана Camry на японском рынке в конце 2023 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Toyota уведомила японские дилерские центры о прекращении производства Camry для отечественных клиентов в конце года. Производство на экспорт продолжится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Toyota уже начала прекращать прием заказов на Camry в Японии. Бизнес-седаны будут продаваться исключительно на зарубежных рынках. В прошлом году на домашнем рынке Toyota продала менее 6 тыс. Camry - причинами снижения продаж называют нехватку полупроводников для производства машин и рост популярности кроссоверов и минивэнов.

Сейчас Camry выпускается в США, Китае и на заводе в японской префектуре Айти. С момента дебюта модели в 1980 году Toyota продала более 21 млн автомобилей Camry (из них 1,3 млн пришлось на Японию и 13 млн на США). Модель десятого поколения выпускается с 2017 года.

По итогам 2021 года Toyota Camry заняла 10 место в списке самых популярных моделей в России, а в 2022 году японская компания прекратила поставки автомобилей в РФ и закрыла свой петербургский завод. В начале 2022 года новая Camry стоила в России от 2,1 млн рублей.