VW Touran отмечает 20-летие обновками

В день премьеры нового Renault Espace, который из MPV превратился в кроссовер, компания Volkswagen решила напомнить, что в её европейской гамме ещё есть классический семейный однобъёмник Touran. В этом месяце стукнуло 20 лет с момента выхода на рынок первого поколения - по такому случаю компактвэн получил очередную дозу обновок, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

MPV - исчезающий вид в Европе, семейные однообъёмники проиграли рыночную битву кроссоверам и постепенно сходят на нет. У марки Volkswagen осталась, по сути, всего одна модель в этом жанре - компактвэн Touran, более крупный Sharan в прошлом году был снят с производства, замену ему не подготовили.

Touran первого поколения на платформе PQ35 вышел на рынок в марте 2003 года, следующий 2004-й оказался лучшим годом в карьере модели - тогда в Европе было реализовано более 190 000 экземпляров компактвэна, в последующие годы продажи были скромнее. "Второй" Touran на платформе MQB дебютировал в 2015 году, в 2016-м его продажи в Европе превысили 110 000 шт., результат прошлого года - менее 30 000, но уходить с европейского рынка Touran пока не собирается (китайский он покинул ещё в 2021-м), несмотря на то, что у него есть альтернатива в виде пассажирской версии "каблучка" VW Caddy.

По случаю юбилея Touran компания Volkswagen решила перетряхнуть его стандартное оснащение: в него теперь входят адаптивный круиз-контроль, многофункциональная фронтальная камера, помощник при перестроениях и контраварийная система PreCrash с функцией обнаружения помех сзади. За доплату предлагаются трассовый автопилот Travel Assist (в сочетании с коробкой DSG) и адаптивная система управления головным светом Dynamic Light Assist.

В салоне появились новый трёхспицевый руль с датчиками касания, сенсорный блок управления микроклиматом вместо трёх привычных "крутилок", новый мультимедийный экран без физических клавиш (раньше они были - располагались слева и справа от экрана), обновилась графика щитка приборов. Замена физических клавиш сенсорными - плохое решение, от которого Volkswagen решил оказаться на будущих моделях, но в Touran они "приехали", скажем так, по инерции. За доплату Touran может быть оснащён электроприводом багажной двери с активацией "пинком" (взмахом ноги под задним бампером). Салон, как и прежде, может быть 5- либо 7-местным. Во втором ряду можно установить три детских кресла - редкий кроссовер может похвастать такой шириной салона.

Актуальная гамма двигателей компактвэна - это 1,5-литровая бензиновая "турбочетвёрка" (150 л.с.) и 2,0 литровый турбодизель (122 либо 150 л.с.), коробки передач - 6-ступенчатая "механика" либо 7-ступенчатый "робот" DSG с двумя сцеплениями, привод - только передний. Цены на обновлённый Touran в Германии начинаются от 37 845 евро.