Представлен интерьер обновленного кроссовера Porsche Cayenne

Porsche представляет совершенно новую инновационную концепцию салона, получившую название Porsche Driver Experience. Архитектура дебютирует в обновленном кроссовере Porsche Cayenne 2024 модельного года, открыв новые способы взаимодействия с автомобилем для водителя и переднего пассажира, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Визуально концепция Porsche Driver Experience отчасти похожа на систему Digital Cockpit материнской компании Volkswagen. Новая архитектура приборной панели и сенсорного дисплея мультимедийной системы меняет типичный интерьер Porsche и буквально наполняет его экранами.

Так, на передней панели размещены сразу три больших экрана. Один из них с диагональю 12,6 дюйма, установленный за рулем прямо перед водителем и имеющий слегка изогнутую форму, будет выполнять роль цифровой приборной панели, 12,3-дюймовый экран по центру предназначен для взаимодействия с мультимедийной системой автомобиля, а третий 10,9-дюймовый может быть опционально установлен прямо перед глазами пассажира.

Наиболее важные элементы управления будут сгруппированы вокруг рулевого колеса, которое, к слову, похоже на руль легендарного спорткара Porsche 911. Все это, по словам производителя, создаст новый опыт вождения. Стоит отметить, что часть элементов салона нового Porsche Cayenne позаимствовали у электрического Taycan.