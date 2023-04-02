https://news.day.az/autonews/1551651.html Honda остановила продажи Civic Type-R - причина - ФОТО
Honda остановила продажи Civic Type-R - причина - ФОТО
Компания Honda в США разослала дилерам уведомление о приостановке продаж модели Civic Type-R нового поколения из-за выявленного дефекта сварки каркасов пассажирских сидений,
Как передает Day.Az, об этом сообщает Autoevolution со ссылкой на текст письма.
Также Honda уведомила о выявленном дефекте Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Ожидается, что владельцев потенциально проблемных машин, начнут уведомлять о необходимости ремонта в середине мая. Неисправность проявляется скрипом или дребезжанием сиденья, а в случае аварии может не удержать водителя должным образом.
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