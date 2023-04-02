Honda остановила продажи Civic Type-R

Компания Honda в США разослала дилерам уведомление о приостановке продаж модели Civic Type-R нового поколения из-за выявленного дефекта сварки каркасов пассажирских сидений,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Autoevolution со ссылкой на текст письма.

Также Honda уведомила о выявленном дефекте Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Ожидается, что владельцев потенциально проблемных машин, начнут уведомлять о необходимости ремонта в середине мая. Неисправность проявляется скрипом или дребезжанием сиденья, а в случае аварии может не удержать водителя должным образом.