Легендарный создатель McLaren F1 тестирует свой новый суперкар

Создатель McLaren F1 Гордон Мюррей лично протестировал свой новый суперкар. В 2020 году компания Gordon Murray Automotive (GMA), принадлежащая главному конструктору McLaren F1 Гордону Мюррею, представила купе T.50, а в 2023 году идеологический преемник McLaren F1 пошёл в производство. Но перед тем, как началась сборка первого клиентского экземпляра GMA T.50, основатель компании лично протестировал прототип и утвердил спецификации серийного автомобиля. Всего будет сделано 100 экземпляров карбонового GMA.50, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На протяжении всего процесса разработки машины тесты контролировал британец Дарио Франкитти. Пилот, который ранее выступал в гонках, свой опыт передал Gordon Murray Automotive и лично участвовал в доводке ездовых повадок нового суперкара, а также рассказывал, как ведётся такая работа.

После того, как основная часть испытаний была завершена, за руль предсерийного прототипа сел лично Гордон Мюррей. Легендарный конструктор, опробовав GMA T.50 в движении, утвердил финальную спецификацию автомобиля для клиентских экземпляров.

Теперь все машины будут иметь настройки, заверенные непосредственно создателем суперкара. Напомним, суперкар оснащён 633-сильным атмосферным 3,9-литровым V12 совместной разработки GMA и Cosworth и 6-ступенчатой механической коробкой передач Xtrac с H-образной схемой переключений.