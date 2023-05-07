Volkswagen начнёт выпускать электрический Tiguan

Предполагается, что флагман "зелёного" семейства немецкой марки появится в 2028-м. Ещё одним пополнением станет паркетник начального уровня, который может получить имя ID.2X, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Volkswagen продолжает развивать собственное электрическое семейство ID. Первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, который дебютировал в сентябре 2019 года, позже его пополнили и другие новинки: кроссовер ID.4, его купеобразный вариант ID.5, электровэн ID. Buzz, а совсем недавно прошла премьера лифтбека ID.7. В будущем "зелёная" линейка станет шире, одной из самых долгожданных новинок обещает стать так называемый "полностью электрический Volkswagen Tiguan".

Ранее предполагалось, что такой кроссовер дебютирует в 2026 году, однако теперь британский Autocar со ссылкой на генерального директора VW Томаса Шефера сообщает о том, что, по плану, производство новинки должно начаться уже в 2025-м. Известно, что выпуск наладят на том же немецком заводе, с конвейера которого сейчас сходит недавно обновлённый хэтчбек ID.3. Компания вложит в переоборудование площадки 460 млн евро, работы завершат ближе к концу 2025 года.

Ожидается, что у "электрического Tiguan" будет дизайн, отличный от нынешних Volkswagen ID.4 и ID.5. Кстати, эти паркетники в конце текущего года получат модернизированную "начинку", а в начале 2024-го - посвежевшую внешность и обновленный салон. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у "зелёного" кроссовера VW оформление экстерьера будет выполнено ближе к нынешним моделям с ДВС.

Не исключено, что новинка получит наименование ID.Tiguan (по аналогии с ID.Golf), хотя официального соответствующего подтверждения от компании не было. Ранее предполагалось, что такой Тигуан может прийти на смену Volkswagen ID.4 и ID.5, но Томас Шефер опроверг эту информацию, отметив, что в дальнейшем все три модели будут существовать одновременно.