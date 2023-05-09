Немецкая компания Opel запускает продажи нового Opel Astra Sports Tourer GSe. Плагин-гибридный автомобиль уже доступен для заказа в Германии по цене от 47 660 евро, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

"Новый Astra Sports Tourer GSe - поистине выдающийся универсал! Благодаря своему отточенному дизайну он сразу же передает удовольствие от вождения для всей семьи. GSe передает чистую динамику, не имеет вредных выбросов и, будучи универсалом, также предлагает много пространства для повседневного использования", - заявил Флориан Хюттль, генеральный директор Opel

Opel Astra Sports Tourer GSe приводится в движение плагин-гибридной силовой установкой совокупной мощностью 165 кВт (225 л.с.), основанной на 1,6-литровом 180-сильном четырехцилиндровом бензиновом двигателе, дополненном электромотором мощностью до 81,2 кВт (110 л.с.).

Универсал разгоняется с нуля до 100 км/ч за 7,6 секунды, а максимальная скорость, которую он способен развить, составляет 235 км/ч (до 135 км/ч он может ехать исключительно на электрической тяге). Благодаря литий-ионному аккумулятору на 12,4 кВт*ч запас хода на "чистом" электричестве составляет 63 км по циклу WLTP.

Новый Opel Astra Sports Tourer GSe отличается эксклюзивными 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета, характерным передним бампером, фирменными сиденьями GSe, сертифицированными AGR, и вместительным багажником объемом до 1553 литров.