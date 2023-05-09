Volvo анонсировала молодежный кроссовер EX30

Volvo анонсировала новый молодежный кроссовер EX30. Автомобиль полноценно представят 7 июня, пока же опубликован первый официальный тизер, намекающий на небольшие размеры (но это понятно и из названия) и демонстрирующий заднюю часть автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Volvo EX30 официальный тизер

Дизайн кроссовера целиком рассекретили за Volvo китайцы: автомобиль показали со всех сторон на патентных изображениях, оформленных в патентном бюро Китая. Видно, что EX30 - это словно уменьшенная копия флагманского EX90, впрочем, заметно и сходство с еще одним автомобилем - Geely Zeekr X1.

Есть данные, что EX30 будет построен на платформе Zeekr X1. Даже больше: судя по внешнему виду, EX30 будет просто версией Zeekr X1 с иным дизайном и салоном. Тогда в топовой версии у EX30 будут два мотора суммарной мощностью более 400 л.с., а до 100 км/ч кроссовер сможет разогнаться менее, чем за 4 с. Хотя базовая переднеприводная версия будет попроще. Ожидаемый запас хода - около 440 км. Длина автомобиля будет менее 4,5 м.

Еще в прошлом году генеральный директор Volvo Джим Роуэн (Jim Rowan) обмолвился об EX30. Он, в частности, сказал: "Представьте внедорожник меньшего размера, который больше подходит для езды по городу, может быть, для новых покупателей. Поколение Z - 18-, 19-летние - наша следующая целевая аудитория". Небольшой, мощный и стильный - таким и является Geely Zeekr X1, и таким же должен стать Volvo EX30.