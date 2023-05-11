Porsche представил свой последний кабриолет с бензиновым двигателем

Компания Porsche представила последний в своей истории родстер с двигателем внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба марки. Автомобиль получил название 718 Spyder RS, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автопроизводитель позиционирует новинку как открытую версию заряженного купе Cayman GT4 RS со складывающейся тканевой крышей. Машина получила аэродинамический обвес и стала на 40 кг легче обычного Spyder. Кроме того, у новинки более мягкая настройка амортизаторов, а за доплату можно установить патрубки выхлопной системы от трекового Porsche 935 2018 года.

Однако основные изменения произошли в силовой установке. Porsche 718 Spyder RS оснащается бензиновым 6-цилиндровым двигателем от купе 911 GT3. Его объем составляет 4 л, а мощность достигает 500 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 3,4 с. Максимальная скорость - 308 км/ч.

Живая премьера новинки состоится на фестивале скорости в Гудвуде в июле 2023 года. В этом же месяце планируется начать поставки автомобиля покупателям. Машина уже доступна для заказа в Германии по цене €151 215.

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