Toyota выпустила юбилейную спецверсию спорткара GR Supra GT4

Спортивное подразделение Toyota TGR (Toyota Gazoo Racing) выпустило спецверсию автомобиля GR Supra GT4, предназначенного для использования в автоспорте. Об этом сообщается на сайте TGR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выпуск юбилейной серии из трех машин приурочен к тому, что тираж гоночной Supra GT4 достиг 100 экземпляров. Автомобили Toyota GR Supra GT4 100 Edition получат эксклюзивный цвет, оригинальный дизайн передней части кузова и табличку с порядковым номером.

Продажи спортивного купе начались в 2022 году. На GR Supra GT4 участвуют в соревнованиях 625 гонщиков в 317 странах мира. Рядная "шестерка" 3.0 с турбонаддувом, установленная на автомобиле, выдает 430 л.с. и агрегатируется с 7-ступенчатой коробкой передач.