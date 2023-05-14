Porsche сделала арт-кары для марафона в Ле-Мане

Компания Porsche показала арт-кары со специальной ливреей для гонок в Ле-Мане. В 2023 году марка вернулась в гонки на выносливость - подразделение Porsche Penske Motorsport подготовило для североамериканского чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar Championship и чемпионата мира FIA World Endurance Championship прототип Porsche 963 по регламенту LMDh. И год возвращения немецкой марки совпадает со 100-летием культового марафона "24 часа Ле-Мана", который Porsche неоднократно выигрывала в общем зачёте - по этому случаю Porsche Penske Motorsport анонсировала особые ливреи, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новые прототипы получат к базовой окраске ещё пятнадцать полос семи различных цветов, каждый из которых отсылает к исторической машине Porsche. Оранжевый цвет отдаёт дань уважения Porsche 917 от Gulf эпохи 1970-х годов, розовая полоса отсылает к "Свинье" - знаменитому Porsche 917 из 1971 года и Porsche 911 RSR, который выиграл в классе GTE-Pro в 2018 году.

Зелёный и голубой цвета заимствованы у модели Porsche 917, известной как "Хиппи", 1970 года, своё воплощение нашли культовая ливрея Martini, которая была нанесена на Porsche 936, выигравшем в 1977 году.

Тёмно-синий - это дань окраске Rothmans от Porsche 956 из 1982 и 1983 годов, а ярко-красный - в честь Salzburg-Porsche 917, ставшего в 1970 году первым выигравшем в общем зачёте Porsche. Жёлто-красная полоса посередине отдаёт дань уважения Porsche RS Spyder, с которым команда Penske завоёвывала титул чемпиона в классе LMP2 в американской серии Ле-Ман (ALMS).

Чтобы отличать экипажи в гонке было проще, "плавники" на крышке капота двигателя каждого прототипа имеют разные цвета: чёрный у машины №5, белый - у №6 и красный у №75. При этом прототип №75 будет участвовать только в марафоне во Франции, поскольку в Ле-Мане Porsche намерена отметить своё 75-летие, совместив его с вековым юбилеем культовой гонки.