Полный автопилот Tesla станет доступен во всех странах мира

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил в своем твите, что все автомобили компании во всём мире смогут опробовать месячную бесплатную версию полного автопилота FSD, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Илон Маск отвечал на твит пользователя, который спросил, когда автопилот FSD будет выпущен в Канаде. Миллиардер подтвердил, что бесплатная пробная версия станет доступна на всей территории Северной Америки, когда автопилот FSD будет работать максимально точно, а не просто безопасно.

"Затем функция станет доступна во всем остальном мире после того, как мы убедимся, что автопилот хорошо работает на местных дорогах, и регулирующие органы одобрят его в своих странах", - сказал Илон Маск.

При этом Илон Маск не указал временные рамки. Осенью прошлого года компания подняла цены на FSD с 12 000 до 15 000 долларов, предупредив, что ожидается дальнейшее повышение.