Представлена совершенно новая Toyota Yaris Cross 2023

Компания Toyota представила новую Toyota Yaris Cross 2023 в Индонезии, которая не имеет ничего общего с одноименным автомобилем, представленным в Европе.

Данная Toyota Yaris Cross предназначена для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и другие страны.

Как передает Day.Az со ссылкой ixbt.com, автомобиль построен на модульной платформе Daihatsu DNGA, которая является удешевлённым вариантом фирменной архитектуры TNGA. Автомобиль получил кузов длиной 4310 мм при колесной базе 2620 мм.

Базовая версия Toyota Yaris Cross 2023 получила 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и вариатор. Также доступен гибрид, который включает 91-сильный бензиновый двигатель и 80-сильный электромотор. Характеристики батареи и запас хода не уточняются.

Салон автомобиля не показали, но обещали, что диагональ главного экрана составит 10,1 дюйма, а цифровая приборная панель будет иметь диагональ 7 дюймов.

По словам представителей компании, в багажнике можно разместить четыре полноценных чемодана.