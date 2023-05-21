Китайская компания Geely станет одним из крупнейших акционеров марки Aston Martin

Китайский холдинг Geely станет владельцем 17 процентов акций компании Aston Martin. Общая сумма инвестиций составляет 234 миллиона фунтов стерлингов (269 миллионов евро). Это сделает Geely третьим по величине акционером британского производителя спортивных автомобилей и позволит ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin в качестве неисполнительного директора, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Двумя другими крупнейшими акционерами Aston Martin выступают консорциум, возглавляемый Yew Tree, - ему принадлежит 21 процент акций, и саудовский госинвестфонд Public Investment Fund (PIF) с долей в 18 процентов акций.

Что же касается Geely, то китайский холдинг приобрел 7,6 процента акций в Aston Martin Lagonda Global Holdings еще в сентябре 2022 года. Сумму сделки тогда не обнародовали, но, исходя из стоимости акций по состоянию на 29 сентября 2022-го, доля Geely оценивалась примерно в 66,3 миллиона фунтов стерлингов (73,8 миллиона долларов по курсу того дня).

Стоит отметить, что Geely могла стать акционером британского автопроизводителя еще раньше, в 2020-м, но тогда Aston Martin отклонил предложение китайской стороны.