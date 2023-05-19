Geely опередила Mercedes-Benz, увеличив свою долю в Aston Martin

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), крупнейшая в Китае частная автомобильная технологическая группа, объявила об увеличении своей доли в Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (Aston Martin) до 17% в рамках нового соглашения о взаимоотношениях, передает Day.Az со ссылкой на Geely.

Geely Holding станет третьим по величине акционером культовой автомобильной компании, что подтвердили представители Aston Martin в заявлении для Лондонской фондовой биржи. Ранее третье место по объёму пакета акций было у Mercedes-Benz.

Увеличение пакета акций Aston Martin станет частью стратегического инвестиционного портфеля Geely Holding, который включает в себя долгосрочные пакеты акций мировых автомобильных брендов. В рамках увеличения капитала Geely Holding также получит возможность назначить неисполнительного директора в совет директоров Aston Martin, а также назначить второго человека в качестве наблюдателя.

Эрик Ли, председатель Geely Holding Group, сказал: "Наше решение увеличить долю в Aston Martin отражает нашу уверенность в перспективах роста компании, ее технологиях и ее управленческой команде. С момента первого приобретения нашего миноритарного пакета в сентябре прошлого года мы сотрудничали с исполнительным председателем Лоуренсом Строллом и его коллегами и теперь с нетерпением ожидаем изучения совместных технологий и новых возможностей роста, чтобы помочь этому культовому автомобильному бренду полностью раскрыть свой потенциал".

Лоуренс Стролл, исполнительный председатель совета директоров Aston Martin, добавил: "Geely разделяет видение Aston Martin и хочет стать более значительным акционером. Эта сделка позволяет создать долгосрочное партнерство с Geely - отношения, которые, я считаю, со временем принесут очень большую пользу всем нашим акционерам".