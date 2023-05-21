В автомобилях Volkswagen появится ОС от Huawei
Китайская компания Huawei предоставит собственную ОС автоконцерну Volkswagen.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Financial Times (FT).
По информации источников, представители Volkswagen в Китае ведут переговоры об оснащении новых электромобилей HarmonyOS. Уточняется, что автопроизводитель ведет переговоры с Huawei и еще несколькими технологическими корпорациями, однако выбор разработчика HarmonyOS кажется наиболее предпочтительным. HarmonyOS - операционная система, разрабатываемая Huawei с 2012 года.
Журналисты отметили, что в Volkswagen по двум причинам заинтересованы в сделке. Во-первых, у немецкого концерна нет надежной и проверенной операционной системы, которую можно было устанавливать на автомобили. Во-вторых, китайские потребители как правило чаще отдают предпочтение технологиям местных производителей, чем иностранных.
Аналитики FT отметили, что немецкая корпорация стремится закрепится на растущем рынке электромобилей в Китае. Учитывая, что конкуренция здесь крайне велика, Volkswagen необходим сильный партнер.
В начале 2022 года в Китае выпустили первый смартфон с HarmonyOS не под брендом Huawei. Gionee G13 Pro получил не только фирменную ОС, но и полную поддержку сервисов компании (HMS).
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