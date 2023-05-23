Volkswagen представил тизер нового Touareg

Volkswagen показал тизерный видеоролик с обновленным кроссовером Touareg. Полноценная премьера состоится 24 мая, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автомобиль получит видоизмененную внешность. У него поменяются передний и задний бампер, оптика, решетка радиатора и появится подсвеченный логотип на крышке багажника.



Особо разработчики отмечают новые матричные фары IQ. Light HD, которые состоят из 19 200 светодиодов и визуально соединены тонкой светодиодной полосой, которая проходит через решетку радиатора.