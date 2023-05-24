Представлен мощнейший Brabus на базе Mercedes-AMG GT63 SE Performance

Brabus 930 - самый мощный суперкар, когда-либо созданный специалистами компании Brabus. Он основан на Mercedes-AMG GT63 SE Performance, который был самым мощным AMG, когда он дебютировал два года назад. передает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

Под капотом находится модифицированный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. AMG GT63 SE Performance оснащен новыми более крупными турбокомпрессорами, разработанными Brabus. Каждый цилиндр получает свой собственный модуль управления Brabus PowerXtra с новыми картами, регулирующими впрыск и зажигание.

Модифицированная силовая установка Mercedes работает с электродвигателем гибридного привода, обеспечивая общую мощность 930 л.с. и 1550 Ни крутящего момента. Мощность двигателя увеличивается на 87 л.с. Автомобиль развивает максимальную скорость 316 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с.

Brabus также модернизировала кузов с помощью различных углеродных компонентов, улучшающих аэродинамику автомобиля, с глянцевой или матовой отделкой. AMG GT63 получил новый передний бампер, большие воздухозаборникы и другую решетку радиатора. Brabus также оснастила автомобиль 10-спицевыми колесами Monoblock Z Platinum Edition и резиной Continental SportContact 7.

Вставка из углеродного диффузора сзади дополняет четыре 3,5-дюймовых титаново-углеродных выхлопных трубы. Выхлоп из нержавеющей стали от Brabus включает в себя активно управляемые дроссельные заслонки, которые изменяют звук выхлопа (есть тихий режим Coming Home и громкий Sport).

Brabus 930 стоит 349 000 долларов.