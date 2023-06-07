680-сильный «Китайский Гелендваген» выходит уже в июне

BYD создала каналы в социальных сетях для нового бренда FangChengBao (Formula Leopard), подтвердив, что первый автомобиль под кодовым названием SF официально дебютирует в июне, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Автопроизводитель из Шэньчжэня всегда продавал автомобили только под своей маркой BYD, но недавно компания представила три новых суббренда. Сначала в декабре 2021 года BYD взял под контроль бывшее совместное предприятие с Daimler - Denza. В январе 2023 года был запущен бренд YangWang и первый хардкорный внедорожник YangWang U8 (на новом фото новинки показали рядом). Третьим брендом является FangChengBao.

По данным BYD, FangChengBao будет располагаться между Denza и YangWang в ценовом диапазоне от 56 до 86 тысяч долларов. Все новые суббренды BYD находятся в премиальном сегменте в Китае, но Denza будет самым дешевым, а YangWang - самым премиальным.

Длина SF достигает 5 метров при колесной базе 2,8 метра. Это будет полноприводный гибридный внедорожник мощностью 680 л.с. с запасом хода 1200 км (CLTC). Он будет оснащен адаптивной подвеской DiSus-P.

Внедорожник SF будет конкурировать с Mercedes-Benz G-класса в Китае и, скорее всего, также с Mercedes-Benz EQG, если BYD позже выпустит полностью электрическую версию.

В апреле прошлого года BYD полностью прекратила производство автомобилей с ДВС и продолжает продавать только автомобили на новых источниках энергии. Компания планирует продать от 3 до 3,6 млн машин в этом году. В мае BYD установил исторический рекорд, продав 240 220 автомобилей , что на 108% больше, чем в прошлом году. За первые пять месяцев года BYD продала 996 476 автомобилей.