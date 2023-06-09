Porsche огорчила Tesla

Известный блогер Миша Чарудин, который работает на трассе Нюрбургринг, сообщил, что рекорд рекорд Model S Plaid уже побит, но не уточнил, кем именно, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он заявил, что о новом рекорде Нюрбургринга может быть официально объявлено во время празднования 75-летия какого-то бренда. Названия компании не сообщается, однако недавно мы соощали, что Porsche представила новый логотип в честь 75-летия спортивных машин.

Известно, что Porsche готовит к премьере более мощную версию Taycan, чем 761-сильная Turbo S. Прототипы уже замечали на испытаниях. Ожидается, что новый Taycan будет выдавать около 1000 л.с. мощности.