Редчайший Mercedes-Benz CLK GTR Roadster пустили с молотка

Один из шести редчайших родстеров Mercedes-Benz CLK GTR пустили с молотка. Небольшую серию Mercedes-Benz CLK GTR построили в конце 1990-х годов для омологации гоночного болида чемпионата FIA GT. Они во многом походили на "боевые" CLK GTR, но были больше приспособлены для езды по обычным дорогам - было построено 28 суперкаров, включая два прототипа. Но родстеров сделано ещё меньше - и один из шести экземпляров Mercedes-Benz CLK GTR Roadster продали на аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе в дни этапа Формулы-1, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Оснащённый 612-сильным 6,9-литровым атмосферным мотором V12 родстер с момента выпуска в 2002 году проехал всего 170 километров. Автомобиль в состоянии практически идеального заводского экземпляра предлагался вместе с комплектом оригинальных багажных сумок.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster был успешно пущен с молотка на аукционе в Лас-Вегасе, однако вырученная сумма оказалась гораздо скромнее. Устроители торгов собирались получить не менее 13 миллионов долларов, но максимальная ставка составила 10,2 миллиона - именно столько заплатил неназванный покупатель за третий по счёту выпущенный экземпляр родстера CLK GTR.

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