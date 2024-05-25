Первая презентация Rolls Royce в Узбекистане

22 мая 2024 г., Гудвуд, Западный Сассекс

Rolls-Royce отмечает первую официальную презентацию в Узбекистане.

В столице дебютирует новейший Rolls-Royce Phantom: самые современные технологии гармонично сочетаются с вневременной элегантностью.

Phantom служит "чистым холстом" для персонализации Bespoke, истинным отражением индивидуального стиля и предпочтений клиентов.

Дань уважения Центральной Азии: на мероприятии представлены выдающиеся образцы индивидуального мастерства, вдохновленные мотивами узбекского иката.

Новейший Rolls-Royce Phantom официально дебютировал в Узбекистане и впервые был представлен в Ташкенте. Самые известные представители столичного общества получили возможность ознакомиться с автомобилем во время эксклюзивного вечернего приема.

Посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт в своем приветственном слове сказал: "Культовая статуэтка Дух экстаза (Spirit of Ecstasy), как никакая другая эмблема всего лучшего британского. Я рад видеть, что Rolls-Royce впервые представляет свой автомобиль в Узбекистане, и горжусь тем, что мы можем показать в Ташкенте этот прекрасный пример лучшего британского дизайна, проектирования и изготовления".

Phantom - доминирующий символ успеха и человеческих достижений, занимающий непревзойденное положение на самой вершине мира роскоши. С момента дебюта в 1925 году Rolls-Royce Phantom оставался неизменным выбором самых влиятельных и могущественных людей на планете, став свидетелем поворотных моментов в истории.

В основе каждого современного Phantom лежит мощь двигателя V12, который обеспечивает знаменитое "путешествие на ковре-самолете" - плавное и мощное, но в то же время, не требующее усилий. Нынешнее поколение Phantom стало первой моделью Rolls-Royce, построенной на основе фирменной Архитектуры Роскоши, которая ляжет в основу всех последующих моделей Rolls-Royce.

Phantom и Phantom Extended имеют свои различные характеры, представляющие два разных кресла силы. Для тех, кто предпочитает управлять дорогой с заднего сиденья, Phantom Extended предлагает непревзойденный опыт вождения в ультра-роскоши с водителем.

Руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars Фрэнк Тиманн сказал: "Эта первая официальная презентация знаменует собой важную веху в истории Rolls-Royce в Узбекистане и подчеркивает важность страны для устойчивого развития нашего бизнеса в регионе. Эти дни в Ташкенте - прекрасная возможность встретиться с существующими и потенциальными клиентами, а также друзьями бренда, чтобы узнать об их предпочтениях, поделиться нашей философией истинной роскоши и впечатлениями от автомобилей, гордо несущих в себе Дух экстаза".

Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на самой вершине мира роскоши. Неслучайно, что Phantom привлекает самые амбициозные и сложные заказы, когда-либо выполняемые Rolls-Royce.

Организатором мероприятия выступила компания Rolls-Royce Motor Cars Baku, единственный дилерский центр Rolls-Royce в Центральной Азии и Закавказье. Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Baku Байрам Ягубов подчеркнул: "Будучи выдающимся продуктом марки, Phantom привлекает элитный слой клиентов Rolls Royce. Это авторитетные и успешные люди, занимающие лидирующие позиции в своей области, а иногда и на виду у общественности - они решительны и требовательны. Phantom всегда был таким, каким хотел его видеть клиент: не только "лучшим автомобилем в мире", но и лучшим автомобилем для него и его мира".

Каждый Rolls-Royce, собранный вручную в Гудвуде, - это автомобиль Bespoke, созданный в точном соответствии с пожеланиями клиента, что является беспрецедентным опытом сотрудничества со специалистами по дизайну и проектированию на родине Rolls-Royce.

Индивидуальный заказ, посвященный Центральноазиатскому региону.

Черпая вдохновение в богатом культурном наследии всего Центральноазиатского региона, компания Rolls-Royce представила замечательные образцы индивидуального мастерства, исследуя текстуру и узоры адраса - ткани с отчетливыми повторяющимися орнаментами, обычно используемой в местной одежде. Этот уникальный текстиль, сотканный вручную из шелковых и хлопчатобумажных нитей, и по сей день изготавливается с использованием многовековых традиций плетения икат, с использованием деревянных ткацких станков и техники естественного крашения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Phantom II Серия: WLTP в комбинированном режиме: выбросы CO2: 351-362 г/км; Расход топлива: 15,5-16,0 л/100км.

• Phantom Extended II Серия: WLTP в комбинированном режиме: выбросы CO2: 353-365 г/км; Расход топлива: 15,6-16,2 л/100км.

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS BAKU

Единственный дилер Rolls-Royce в Средней Азии и Закавказье расположен в самом сердце Баку, по адресу А. Ализаде, 5.

www.rolls-roycemotorcars.az.

Instagram: @rollsroycemotorcarsbaku

Награды: Компания Rolls-Royce Motor Cars Baku была удостоена престижной мировой награды "Автодилер года" за выдающиеся показатели продаж в 2018 году, опередив 130 дилеров Rolls-Royce по всему миру.

Rolls-Royce Motor Cars - это настоящий дом роскоши, создающий самые узнаваемые, почитаемые и желанные в мире изделия ручной работы на заказ для своей международной клиентуры.

КОНТАКТЫ:

Rolls-Royce Motor Cars

Фрэнк Тиманн

Руководитель по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Европе (Центральная/Восточная) и Центральной Азии

+49 160 9697 5807

[email protected]

https://www.youtube.com/watch?v=B40LXtuzLLc