Беспилотный автомобиль озадачил полицию

В Фениксе (США) полиция остановила беспилотное такси компании Waymo за нарушение правил дорожного движения. Согласно информации издания The Verge, автономное транспортное средство проехало на красный свет и выехало на встречную полосу. Хотя инцидент произошел еще 19 июня, известно о нем стало только через месяц, передает Day.Az.

Полицейские были вынуждены остановить машину, но у них возникли небольшие трудности с ее проверкой, поскольку в ней не оказалось водителя. Вместо шофера представителям правоохранительных органов пришлось общаться с техподдержкой Waymo. Выяснилось, что машина нарушила правила дорожного движения, так как автопилот оказался сбит с толку строительными знаками. Они оказались на дороге ввиду несогласованных ремонтных работ.

В данном случае ИИ не получил штраф, однако по законам штата полиция могла его выписать и предоставить представителям компании, которой принадлежит транспортное средство. В The Verge предположили, что полиция не стала выписывать штраф, поскольку место инцидента оказалось слишком далеко от офиса Waymo.

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