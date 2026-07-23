https://news.day.az/azerinews/1849734.html Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 10 faizdən çox azalıb 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasına dünyanın 189 ölkəsindən 1 milyon 92,6 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 faiz azdır.

Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 10 faizdən çox azalıb

Azərbaycanca, 23 июля 2026 13:03 (UTC +04:00) 257
Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 10 faizdən çox azalıb

2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasına dünyanın 189 ölkəsindən 1 milyon 92,6 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 faiz azdır.

Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına əsasən, gələnlərin 28,1 faizi Rusiya Federasiyası, 21,0 faizi Türkiyə, 8,2 faizi İran, 4,9 faizi Gürcüstan, 4,6 faizi Qazaxıstan, 3,2 faizi Özbəkistan, 2,9 faizi Pakistan, 2,8 faizi Hindistan, 2,6 faizi İsrail, 2,4 faizi Çin, 1,8 faizi Səudiyyə Ərəbistanı, 1,6 faizi Ukrayna, 1,3 faizi Türkmənistan, hər birindən 1,1 faiz olmaqla Almaniya və Böyük Britaniya vətəndaşları olub. Digər ölkələrin vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ümumi gələnlərin 12,4 faizini təşkil edib.

Ölkəyə gələnlərin 68,7 faizi kişilər, 31,3 faizi isə qadınlar olub.

2025-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən gələnlərin sayı 9,3 faiz artaraq 54,4 min nəfərə, MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 1,8 faiz artaraq 430,4 min nəfərə çatıb. Eyni zamanda körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 31,4 faiz azalaraq 127,7 min nəfər, digər ölkələrdən gələnlərin sayı isə 14,1 faiz azalaraq 480,1 min nəfər təşkil edib.

Azərbaycana gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 71,1 faizi hava, 27,5 faizi dəmir yolu və avtomobil, 1,4 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

Bununla yanaşı, 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,1 faiz azalaraq 937,4 min nəfər olub.

Xaricə səfər edən vətəndaşların 41,5 faizi Türkiyəyə, 17,1 faizi Rusiya Federasiyasına, 11,7 faizi Gürcüstana, 6,2 faizi İrana, 23,5 faizi isə digər ölkələrə gedib. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Türkiyəyə səfərlər 3,5 faiz, Gürcüstana səfərlər 0,2 faiz artıb, Rusiyaya səfərlər 3,0 faiz, İrana səfərlər isə 41,0 faiz azalıb.

Xarici ölkələrə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının 66,5 faizini kişilər, 33,5 faizini qadınlar təşkil edib.

Hesabat dövründə xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının 69,8 faizi hava, 28,1 faizi dəmir yolu və avtomobil, 2,1 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib.

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Zəngəzur dəhlizində erməni sərhədçilər yalnız müşahidəçi olacaq – ABŞ sistemi yeniləyir 27 октября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 848
В Баку обсудили развитие межкультурных компетенций в области ИИ и цифровой среды - ФОТО 27 октября 15:55 (UTC+04), Наука и технологии 581
Азербайджанский музей ковра принял участие в международной конференции в Беларуси - ФОТО 27 октября 15:51 (UTC+04), Культура 607
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой «Мой Абшерон и не только» - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 230
Разрабатываются модели ИИ на азербайджанском языке 27 октября 15:43 (UTC+04), Наука и технологии 643
Азербайджан и нидерландская компания обсудили инвестсотрудничество - ФОТО 27 октября 15:36 (UTC+04), Экономика 961
В рамках Всемирного форума по межкультурному диалогу состоялась панельная сессия "Бизнес-диалог" 27 октября 15:33 (UTC+04), Экономика 845
Brabus выпустил пикап на базе "Гелендвагена" 27 октября 15:25 (UTC+04), Автоновости 667
Названы фильмы, претендующие на господдержку в Азербайджане - ФОТО 27 октября 15:21 (UTC+04), Культура 598
В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг 27 октября 15:17 (UTC+04), Общество 656
ВВС США получат новые гиперзвуковые ракеты 27 октября 15:00 (UTC+04), В мире 870
Азербайджан и Fortinet обсудили подготовку специалистов по кибербезопасности - ФОТО 27 октября 14:57 (UTC+04), Экономика 864
В Азербайджане разрабатывают рамки цифровых компетенций населения 27 октября 14:54 (UTC+04), Общество 604
Семейная ссора закончилась убийством в Сальяне - ОБНОВЛЕНО 27 октября 14:53 (UTC+04), Общество 720
В Агдамском промпарке появится новое предприятие 27 октября 14:49 (UTC+04), Экономика 886
Вынесен приговор бизнесмену, обвиняемому в избиении известной модели 27 октября 14:46 (UTC+04), Общество 749
Казахстан намерен производить свои беспилотники 27 октября 14:43 (UTC+04), В мире 880
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу - ВИДЕО 27 октября 14:41 (UTC+04), Официальная хроника 7 216
В Азербайджане уточнят требования к качеству интернет-услуг 27 октября 14:35 (UTC+04), Общество 657
Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье 27 октября 14:28 (UTC+04), Общество 752
В Международном центре мугама прозвучал "Раст" - ФОТО 27 октября 14:22 (UTC+04), Культура 591
Перезагрузка с Индией и внешнеполитические технологии Баку - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 27 октября 14:20 (UTC+04), Политика 4 871
В Азербайджане смогут изымать земли для строительства метро и железных дорог 27 октября 14:16 (UTC+04), Общество 756
В Баку прошел открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу - ФОТО 27 октября 14:10 (UTC+04), Спорт 720
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО - ВИДЕО 27 октября 14:03 (UTC+04), Официальная хроника 5 928
В Азербайджане разработали ИИ-платформу в сфере права 27 октября 13:49 (UTC+04), Политика 880
В Баку снесут восемь аварийных зданий: сколько выплатят жильцам? 27 октября 13:43 (UTC+04), Общество 1 010
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində “Biznes dialoqu” adlı panel sessiyası keçirilib - FOTO 27 октября 13:42 (UTC+04), Azərbaycanca 921
Армения должна понять, что к ней могут относиться несерьезно - Фарид Бахшалиев на платформе Baku Network - ВИДЕО 27 октября 13:35 (UTC+04), Политика 5 127
Азербайджанское агентство заключит соглашение с Apple 27 октября 13:30 (UTC+04), Экономика 923
Как изменятся расходы Азербайджана на полицию, суды и прокуратуру? 27 октября 13:24 (UTC+04), Общество 644
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 27 октября 13:20 (UTC+04), Общество 670
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:12 (UTC+04), Официальная хроника 630
Мирсалех Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции — начальника Пенитенциарной службы Азербайджана 27 октября 13:08 (UTC+04), Официальная хроника 670
Geely разрабатывает свой первый автомобиль специально для Европы 27 октября 13:00 (UTC+04), Автоновости 677
Sökülən sənədsiz evlərə görə kompensasiya veriləcəkmi? - TƏKLİF 27 октября 12:55 (UTC+04), Azərbaycanca 895
Определена дата следующего заседания парламента Азербайджана 27 октября 12:49 (UTC+04), Политика 887
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