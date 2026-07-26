https://news.day.az/azerinews/1850352.html Gürcüstanda sərnişin avtobusu aşıb Gürcüstanın Kutaisi-Zestafoni yolunda sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq aşıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən xəstəxanalara aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma başlayıb.
Gürcüstanda sərnişin avtobusu aşıb
Gürcüstanın Kutaisi-Zestafoni yolunda sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq aşıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən xəstəxanalara aparılıblar.
Faktla bağlı araşdırma başlayıb.
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