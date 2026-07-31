https://news.day.az/azerinews/1851350.html Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb - FOTO Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb. Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, daha öncədən xəbər verildiyi kimi, Gürcüstanın Baş prokuroru Giorgi Qvarakidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə işgüzar səfərə gəlib.

Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb - FOTO

Azərbaycanca, 31 июля 2026 19:07 (UTC +04:00) 270
Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb

Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb.

Bu barədə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, daha öncədən xəbər verildiyi kimi, Gürcüstanın Baş prokuroru Giorgi Qvarakidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə işgüzar səfərə gəlib.

Səfər çərçivəsində qonaqlar Baş Prokurorluğun inzibati binalar kompleksində yaradılan iş şəraiti, o cümlədən Elm-Tədris Mərkəzi və kriminalistik laboratoriyanın fəaliyyəti ilə tanış olub.

 

44 günlük Vətən müharibəsinə həsr edilən memorial qalereyaya baş çəkən qonaqlara Şanlı Zəfərin tarixi ilə yanaşı, törədilən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, eləcə də onların istintaqı təcrübəsi barədə ətraflı məlumat verilib.

Bundan əlavə, heyət Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən praktiki fəaliyyətlə, həmçinin əməliyyatların idarə edilməsi mərkəzi və Qaynar xətt əlaqə mərkəzi ilə yaxından tanış olub.

Həmçinin, nümayəndə heyəti səfər zamanı xalqımızın zəngin mədəni-mənəvi irsi ilə, o cümlədən Heydər Əliyev Mərkəzi, Azərbaycan Milli Tarix muzeyi və Xalça muzeyi ilə tanış olublar.

Nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri başa çatıb.

  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
  • Gürcüstanın Baş prokurorunun Azərbaycana səfəri başa çatıb
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На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 334
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Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 386
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 785
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 799
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 780
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 367
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Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 393
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 441
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 1 005
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 787
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 971
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 456
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 826
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 652
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 1 531
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 4 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 6 012
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 4 ноября 19:47 (UTC+04), Общество 878
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 4 ноября 19:34 (UTC+04), Политика 1 529
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 4 ноября 19:27 (UTC+04), Культура 934
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 813
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 4 ноября 19:16 (UTC+04), Политика 1 560
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 4 ноября 19:09 (UTC+04), Спорт 899
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 4 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 872
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 764
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 4 ноября 18:40 (UTC+04), Культура 1 044
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