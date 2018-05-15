В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметили 100-летие Гара Гараева - ФОТО

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже при организации ЮНЕСКО и постоянного представительства Азербайджана, поддержке министерства культуры Азербайджана торжественно отметили 100-летие со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, дочь композитора Зулейха Гараева, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Париже, представители общественности Франции.

В рамках мероприятия была организована выставка фотографий, отражающих жизнь и творческий путь выдающегося композитора. Участникам вечера был подарен журнал, посвященный творчеству Гара Гараева, и диски с его произведениями.

В своем выступлении руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов рассказал о жизни и творческом пути Гара Гараева.

Было отмечено, что на протяжении своей деятельности Гара Гараев обращался к творчеству классиков, особенно к произведениям Низами и Физули - композитор создал симфоническую поэму "Лейли и Меджнун" и балет "Семь красавиц". Композитор оставил глубокий след в истории национальной музыки.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане память Гара Гараева увековечена - есть улица, станция метро его имени. С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева в центре Баку был открыт памятник Гара Гараеву.

Заместитель генерального директора по вопросам коммуникации и информации ЮНЕСКО Моес Чакчук отметил, что музыка Гара Гараева способствует диалогу между народами и отражает путь из прошлого к будущему.

Затем состоялся концерт, на котором в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучали сочинения выдающегося композитора.

В сопровождении оркестра выступили народный артист СССР Фархад Бадалбейли, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, музыканты Вургун Векилов, Джамиль Садизаде, Эльвин Ходжа Ганиев.

Исполнение было встречено публикой бурными аплодисментами.

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