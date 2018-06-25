YARAT представит выставку всемирно известной индийской художницы Шилпы Гупты

В Баку в Центре Современного Искусства YARAT с 7 июля по 30 сентября будет представлена выставка всемирно известной индийской художницы Шилпы Гупты "И в твой язык я не вмещусь - 100 заключенных поэтов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пространство Современного Искусства YARAT представляет персональную выставку всемирно известной индийской художницы Шилпы Гупты. Открытие состоится 7 июля. Центральным, связующим экспонатом выставки является новая крупномасштабная многоканальная звуковая инсталляция с текстами, звучащими от лица 100 поэтов разных эпох, брошенных в тюрьму за свои творчества или политические взгляды. Инсталляция демонстрируется в сопровождении новых рисунков и скульптур, которые подчеркивают хрупкость и беззащитность права на свободу слова также и в наши дни.

По всему выставочному пространству первого этажа галереи с потолка свисает 100 микрофонов, а навстречу им из пола поднимается 100 металлических стержней с наколотым на каждый из них листом стихотворного текста. Один за другим каждый микрофон "зачитывает" свой лист, а хор остальных 99 микрофонов эхом вторит "солисту". На протяжении более часа из микрофонов поочередно звучат стихотворения на разных языках, среди которых можно услышать английский, испанский, арабский, русский, азербайджанский и хинди. Стихи в исполнении хора декламаторов перекатываются по всему залу, образуя непрерывную волну западающих в память голосов. В названии инсталляции "И в твой язык я не вмещусь - 100 заключенных поэтов" использована перефразированная строка из произведения азербайджанского поэта Насими, жившего в конце XIV - вначале XV века.

Вместе с основной инсталляцией на выставке экспонируется также серия рисунков и иных объектов, отображающих судьбу поэтов. Например, изготовленная из металла скульптура ротовой полости, или рисунок, образованный колючими шипами и тяжелыми следами, отпечатавшимися вокруг пустого участка бумаги в форме контуров человеческого тела - образ человека, пропавшего без вести. Рассказывая о глубоких конфликтах и пристрастиях, подобные произведения исследуют политические и общественные запреты, направленные на то, чтобы контролировать и ограничивать как воображение поэтов, так и их физическую свободу.

К потолку подвешен перекидной указатель, какие обычно используются в транзитных зонах и транспортных терминалах для информирования пассажиров о расписании и статусе рейсов. Подчинив вокзальную функцию подобного дисплея своим целям, Гупта заменила в нем информацию стихами, в которых описано прибытие и отправление, движения человека и ход его мысли. Периодически пластины внутри дисплея прокручиваются и на нем появляются новые слова и тексты с острыми, актуальными размышлениями, которые подталкивают нас к раздумьям о том, как мы определяем свою идентичность по месту и времени.

Шилпа Гупта заново обратилась к своей серии фотографий "Не вижу, не слышу, не скажу" ("Don't See Don't Hear Don't Speak", 2006) и специально для данной выставки создала скульптуру, в которой три одинаковых человека держат друг друга так, что каждый закрывает другому глаза, уши или рот. Основанная на японской фразе и популяризированной Махатмой Ганди, эта работа актуальна в контексте современного изменчивого политического ландшафта и недавней волны сепаратизма - существенного фактора общественной жизни в стране Гупты, где легко оказаться подвергнутым нападкам за свои взгляды. В диалоге с другими экспонатами эта скульптура выразительно отображает проблемы свободы слова. Гупта отмечает: "Бывают времена, когда, как и сейчас, голоса истины вызывают чье-то недовольство, их стараются заглушить, однако резонансы остаются, и они все-таки слышны".

Звуковая инсталляция Ш. Гупты является совместным заказом Пространства Современного Искусства YARAT и Эдинбургского фестиваля искусств.

Куратор выставки - Бьйорн Гельдхоф.

О художнице

Шилпа Гупта (р. 1976, Мумбаи, Индия) живет и работает в Мумбаи. В 1997 году окончила Школу изобразительного искусства им. сэра Джемсетджи Джиджебхоя со степенью бакалавра скульптуры. Работы Гупты экспонировались по всему миру, в том числе на Венецианской и Берлинской Биеннале, в галерее Tate Modern (Лондон), в Центре Помпиду (Париж), в Музее Соломона Р. Гуггенхайма (Нью-Йорк), в Фонде Дэви Арт (Гургаон), в Музее Современного искусства Сан-Франциско, в Музее Мори (Токио) и пр.

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова "yaratmaq", что в переводе с азербайджанского языка означает "творить") принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Галерея YAY, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает "прогресс") - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся "открыть для себя" регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

Об Эдинбургском фестивале искусств

Основанный в 2004 году и проводимый уже в 15-й раз, Эдинбургский фестиваль искусств является платформой визуальных видов искусства, образующей сердцевину Августовских фестивалей Эдинбурга. Фестиваль объединяет ведущие столичные галереи, музеи, средоточия художников в единое общегородское поле для лучших образцов визуальных видов искусства. Ежегодно фестиваль собирает ведущих художников Великобритании и других стран мира, представляет лучшие молодые таланты, экспонирует большие исследования вокруг исторических фигур, а также специальную программу новых работ, связанную с общественными и историческими объектами города. На фестивале 2017 года было зафиксировано свыше 315000 посещений. Эдинбургский фестиваль искусств зарегистрирован как благотворительный проект, его спонсируют Creative Scotland и Городской совет Эдинбурга. Дополнительную информацию о фестивале можно получить из сайта www.edinburghartfestival.com, или же посетив его страничку в соцсетях Facebook, Twitter и Instagram @EdArtFest #EdArtFest.

Работы Шилпы Гупты получают поддержку Фестивального Экспо-Фонда Правительства Шотландии и организации EventScotland, а также дополнительную поддержку художественной галереи Queensland в Брисбене, Библиотеки шотландской поэзии и ассоциации Pen International.

Адрес: Центр Современного Искусства YARAT, Площадь Государственного Флага, Баил.

Даты: 7 июля - 30 сентября 2018 года

Режим работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 22:00.

Вход свободный.

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