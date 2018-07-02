В Шеки завершился IX Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" - ФОТО

В Шеки завершился IX Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" прошел при организации Союза композиторов, Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки. Фестиваль проходил 27 июня-1 июля.

В этом году в фестивале приняли участие танцевальные и музыкальные коллективы, исполнители из Азербайджана, Турции, России, Венгрии и Казахстана.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось в Летнем театре "Мархал". Мероприятие было посвящено 25-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В концертной программе выступили солисты из стран-членов ТЮРКСОЙ, Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев) и Ансамбль песни и танца "Мурагер" Государственной филармонии города Атырау (Казахстан).

Музыкальные номера в исполнении солистов Азата Бикчурина, Борбака-Оол Салчака, Айнур Бердикулова, Чигдем Гурдал, Алишера и Гавхар Отажоновых и музыкантов оркестра были встречены публикой аплодисментами.

После завершения концертной программы, в своем выступлении художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Азербайджана, артист мира ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде выразила признательность Главе Исполнительной власти города Шеки за содействие в организации мероприятия на высоком уровне, а также руководству ТЮРКСОЙ за организационную поддержку в проведении заключительного концерта фестиваля.

Народному артисту Азербайджана Агаверди Пашаеву был представлен официальный символ фестиваля и памятный подарок.

Далее Фирангиз Ализаде представила главе Исполнительной власти города Шеки Эльхану Усубову и генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Дусену Касеинову памятную медаль Узеира Гаджибейли, учрежденную Союзом композиторов Азербайджана.

Глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов выразил признательность всем организаторам IX Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь".

В своем выступлении Дусен Касеинов отметил, что проводимый в Шеки Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" является одним из значимых фестивалей тюркского мира.

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