Первые супергерои Азербайджана! Фантастическая презентация "Принцессы планеты ветров" - ФОТО - ВИДЕО

Теперь и в Азербайджане будут свои супергерои! В Баку в Музее каменной летописи прошла тожественная презентация книги молодой талантливой писательницы, выпускницы школы ASAN Könüllülük Хульи Джафаровой "Külək - Yel kürəsinin şahzadəsi" (Принцесса планеты ветров), сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано при содействии Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN xidmət), Министерством молодежи и спорта, Министерством культуры, Министерством образования Азербайджана и постоянным представительством Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане, передает Day.Az.

Роман Хульи Джафаровой стала первым изданием в азербайджанской литературе, созданным в жанре фэнтези с национальными супергероями.

По сюжету, история переносит нас на далекую Планету ветров. Главная героиня принцесса Külək (Ветер) старается спасти планету от злого гения Alov (Огонь). В этом ей помогают король планеты и отец Кюлек - İşıq (Свет), королева-мать Umay (Начало мироздания) и большая золотая Simurq quşu (птица Симург), которая живет на горе Qaf. Интересно, что центром планеты является Bakı (Баку) - название отождествлено со столицей Азербайджана, которую в народе называют Городом ветров. В произведении также нашли отражения достопримечательности Азербайджана и Баку, среди которых Qız Qalası (Девичья башня), İçəri şəhər (Ичери шехер), Bayıl qəsri (Крепость Байыл), Atəşgah (Храм Атешгях), Qobustan (Гобустан - археологический заповедник с культурным пейзажем древних наскальных рисунков), Alov qüllələri (Пламенные башни), Yanardağ (Горящая гора) и другие, представленные в мистической форме.

Выступившие руководитель ASAN Könüllülük Джахангир Гаджиев, замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев, депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, президент ПЕН-клуба, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, представитель ПРООН в Азербайджане Мазахир Эфендиев, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Фуад Мамедов, заслуженная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева и другие отметили важность реализации проекта в национальной литературе, воспитании подрастающего поколения, и пожелали Хулье Джафаровой дальнейших творческих успехов.

В заключении Хулья Джафарова выразила признательность за высокую оценку ее творчества и провела автограф-сессию книги.

Книга "Külək - Yel kürəsinin şahzadəsi" выпущена при содействии школы ASAN Könüllülük издательским домом TEAS Press и сертифицирована значком "3 alma". Буктрейлер подготовлен Туралом Расуловым, иллюстрации - Рухулла Гасанзаде. История с супергероями найдет свое продолжение в виде серии произведений.

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