Натали Дормер знает, чем закончится "Игра престолов"

Британская актриса Натали Дормер, которая сыграла Маргери Тирелл из "Игры престолов" и недавно рассказала о травле в школе, сообщила, что знает, чем закончится культовый сериал. По ее словам, она с нетерпением ждет премьеры финального, восьмого сезона саги, сообщает THR.

Дормер, конечно же, не стала выкладывать козыри, лишь подразнив журналистов и поклонников. По словам Натали, она действительно знает, чем там все финиширует, но пока не в курсе, как сценаристы смогут провести сюжет "из точки А в точку Б", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я знаю, где А, и где Б, но я не знаю, как они доберутся до Б. Но что там, в Б, - я знаю", - сообщила актриса.