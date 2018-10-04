Народный артист России Марк Перетокин: «Мне доставляет удовольствие приходить в театр и работать с азербайджанской балетной труппой» - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Народный артист России, лауреат всесоюзных и международных конкурсов артистов балета, педагог-репетитор Большого театра Марк Перетокин прибыл в Баку, чтобы провести мастер-классы в балетной труппе Азербайджанского государственного театра оперы и балета.

В течении месяца Перетокин помимо мастер-классов, будет работать с ведущими солистами балета, оттачивая их мастерство по исполнению ими партий в классических балетных спектаклях.

Марк Перетокин окончил Московское академическое хореографическое училище и был принят в балетную труппу Большого театра в 1983 году. Окончил балетмейстерский факультет Российской академии театрального искусства (Гиттис).

Его по праву называют носителем лучших традиций русского балета. Как премьер балета он исполнял на сцене Большого театра ведущие партии в таких спектаклях, как "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жизель", "Раймонда", "Корсар", "Шопениана", "Дон Кихот", "Иван Грозный", "Ромео и Джульетта", "Спартак", "Кармен-сюита", "Золотой век", "Коппелия", "Анюта", "Тщетная предосторожность", "Последнее танго в Париже", "Русский Гамлет" и других.

Перетокин долгое время был художественным руководителем балета в Красноярском театре оперы и балета. Более 20 лет проводит мастер-классы по всему миру.

В беседе с Day.Az Марк Перетокин рассказал о важности подобных мастер-классов и поделился впечатлениями от нашего города.

Репетировать я начал лет 25-30 назад, потому что когда подходит возраст после 20 лет, танцовщик хочет передать какие-то свои навыки молодым артистам. Я начал организовывать свои поездки в довольно раннем возрасте и приглашал с собой молодежь. Естественно они ехали без педагогов, и мне приходилось заменять их. Так постепенно я входил в эту роль. Потом я окончил Гиттис по специальности педагог-балетмейстер и так и остался в этой профессии.

Я был художественным руководителем балета в Красноярском театре оперы и балета и занимался репетиторством, давал классы и ставил спектакли. Мною было поставлено 5 спектаклей в этом театре. Но признаюсь, у меня нет жажды проявить себя как хореографа, я скорее постановщик. Сегодня я педагог в Большом театре, и в данный момент занимаюсь только педагогикой.

Работа хореографа-балетмейстера отнимает много нервов и много сил, потому что ты постоянно с мыслями о спектакле, сочиняешь связки, переходы и думаешь, чтобы они были не такие, как у других хореографов. Мне это состояние не очень нравится, это выматывает. Мне нравится когда это подходит к концу и ты видишь результат. И очень здорово, когда этот результат тебя полностью устраивает. Я очень доволен двумя своими спектаклями - "Снегурочка", где либретто, подбор музыки, режиссура составлены мною и четырехтактный спектакль "Садко", где я был лишь хореографом. Были и другие балетные спектакли, которые меня удовлетворяют - "Штраус-гала", например, и "Минкус-гала", поставленный к 180-летию композитора.

В качестве премьера балета с гастролями я был почти во всех странах мира, а как репетитор проводил мастер-классы в ведущих балетных коллективах Японии, Южной Кореи, Китая, Чили, Испании, Греции, Англии, Португалии, Норвегии, Новой Зеландии, Украины и Эстонии.

Но на такой большой срок как в Баку я приезжаю впервые.

Иногда бывает, ты приезжаешь в какой-то коллектив и начинаешь им что-то передавать и пробовать что-то сделать с ними, видишь в глазах безразличие, выражение, которое словно говорит: "мы сами все знаем". А когда чувствуешь отдачу от молодых, когда видишь, что они очень внимательно слушают и хотят попробовать сделать что-то, это вдохновляет и меня. Здесь в Баку балетная труппа меня приняла очень тепло, они меня внимательно слушают, я вижу их глаза, которые пытаются впитать все, что я сделаю или скажу. Я вот дал класс и сам также вспотел как и они, потому что, когда видишь с каким вниманием они впитывают твои знания, начинаешь заниматься, крутиться, показывать на себе, и это очень приятно (улыбается).

У каждого педагога есть свои особенные нюансы в классе. Хотя здесь изначально поставлен порядок движений, у каждого педагога есть свои комбинации, свои элементы, которые он на себе отработал. А у меня за плечами более 35 лет творческой деятельности, и, конечно же, я что-то наработал, попробовал на себе и пропустил через себя. И это я пробую передать артистам балета, которые только начинают свой путь, потому что я всем телом знаю, какое движение или какой элемент лучше сделать, какие упражнения, растяжки лучше разогревают мышцы, подготавливают к репетиционному процессу спектакля и т.д.

Я видел балет "Семь красавиц" Гара Гараева, но это было давно и я не уверен, что сегодня на сцене показывают именно ту же версию, которую видел я. Поэтому сейчас я открываю для себя все заново. Я был на репетиции "Гойи" и меня порадовало, что танцовщики справляются с такой сложной для балета музыкой. Они слышат ее, а такое бывает не всегда. Очень редко также артисты балета хотят воплотить то, что задумал хореограф. Но в Баку ребята меня в этом плане порадовали, очень хорошая дисциплина, я не видел ни одного человека, который, скажем так, халтурил бы на сцене, и это знак "плюса" для балетной труппы. Здесь ребята увлечены своей профессией и это радует. У них есть заинтересованность, а когда такое видишь, всегда хочется отдать им больше.

Мне доставляет удовольствие приходить в театр и работать с бакинской труппой. Конечно, за месяц ничего фундаментального не сделаешь. Но я вижу, что сама труппа и руководство театра хотят, чтобы были небольшие дополнительные изменения, новые силы, новые ощущения, ну и для ребят интересно, когда новый человек приезжает. А у меня большой опыт в этом деле. Я танцевал в Большом, когда там были Плисецкая, Васильев, Владимиров, наши великие звезды балета и информация переходила от поколения к поколению. Я смотрел на них, учился у них, они сами что-то показывали, подсказывали. Эти знания, полученные от моих педагогов и выработанные в результате личного опыта я и передам азербайджанским танцовщикам.

Баку произвел на меня большое впечатление. Я в первый раз в Азербайджане и город меня, в хорошем смысле, шокировал. Я здесь уже третий день, и то, что я уже успел увидеть меня впечатлило. Начиная со здания Международного аэропорта Гейдар Алиев, который просто космический, меня поразило все. Мы в Москве избалованы всеми этими постройками, но у вас они производят неизгладимое впечатление. Город невероятно современный, фундаментальный, приятно ходить по этим широким улицам, площадям. Честно, не ожидал увидеть настолько красивый город и рад, что меня пригласили на большой срок, потому что успею поближе познакомиться с городом. Баку отличается от всех других городов, у него свое лицо.

Франгиз Агаларова