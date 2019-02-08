Произведения Гара Гараева впервые звучат на канале Mezzo в исполнении Мурада Гусейнова и Вадима Репина

Пятого февраля, в день рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, на популярном французском телеканале "Mezzo", посвященном классической музыке, опере, джазу и балету, состоялся показ документального фильма, посвященного творчеству маэстро, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Документальный фильм компании Les Films de la Decouverte, регулярно транслируется на радио и телевизионных каналах Франции и вызывает неизменный интерес у поклонников классической музыки.

В фильме, подготовленном в рамках 100-летия со дня рождения Гара Гараева, народный артист, лауреат международных конкурсов, пианист Мурад Гусейнов вместе с известным скрипачом, самым молодым победителем авторитетного конкурса "Reine Elizabeth Concours" Вадимом Репиным исполнили сонату и 24 прелюдии композитора.

Впервые музыка азербайджанского композитора и в исполнении азербайджанского исполнителя прозвучала на канале Mezzo.

Фильм, вызвавший интерес у европейских любителей музыки, будет повторно показан на канале 13, 15, 19 и 21 февраля.