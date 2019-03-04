В Центре Современного Искусства YARAT состоялось открытие персональной выставки художника и поэта Баби Бадалова под названием "ZARA Tustra", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии выставки присутствовали общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Открывая мероприятие, одна из кураторов выставки Анна Фех отметила, что в экспозицию вошло более 200 работ, часть из которых была специально подготовлена автором для данного проекта.

Было отмечено, что Баби Бадалов родился в городе Лерик, и с 2008 года переехал в Париж (Франция), где сейчас и проживает. Художник знакомился и изучал разные культуры и языки, и это нашло отражение в его работах. Работы Бадалова, чей жизненный путь - это путешествие от одной страны и культуры к другой, - основаны на его личном опыте отверженности, хотя инсталляция также намекает и на широкие геополитические мотивы отторжения.

По словам Баби Бадалова, открытие его персональной выставки в Азербайджане является важным и очень значимым этапом в его творчестве.

"Представлять свои работы широкой аудитории у себя на Родине - в Азербайджане, в замечательном Центре Современного Искусства YARAT для меня очень значимо. Выставка состоит из нескольких частей, некоторые работы были созданы и привезены из Парижа, другие - подготовлены уже здесь. Посредством представленных на выставке работ я вступаю в диалог со зрителями, и очень надеюсь, что они поймут мои мысли и идеи. Цель выставки - реально смотреть на жизнь, реально ее оценивать", - сказал художник.

Отметим, что в YARAT художник представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешним культурным климатом.

Применяя процесс, схожий с подсознательным, автоматическим письмом, Бадалов создает актуальные, органичные работы на базе своих текстов, являющихся сочетанием разных языков. Он составляет из этих текстов образцы своеобразной визуальной поэзии, которые представляют собой лозунги с хитроумно расставленными нюансами, или же социально-политически заряженные каламбуры.

Взять хотя бы само название выставки - "ZARA Tustra": оно является морфологической комбинацией, образованной из названия всемирно известного бренда "ZARA", ставшего синонимом современной высокой фаст-моды, и имени пророка Заратуштры, имеющего и по сегодняшний день большое влияние на историю и культуру Азербайджана. Таким образом, название говорит о том, что эта работа соединяет современность с традиционными пластами культуры, начиная с языка и заканчивая всеми остальными компонентами культуры.

Художник часто использует ткань в качестве материала для своих работ. Его инсталляция в YARAT включает в себя около 250 отрезков ткани, свисающих с потолка галереи. Это старые простыни, фрагменты штор и подобранные где-то куски текстиля, на каждый из которых нанесены поэтические тексты Бадалова. Напоминая некий промышленный конвейер, эта иммерсионная инсталляция погружает зрителя в среду современной фаст-моды и массового производства, одновременно затрагивая и наши более традиционные и исторически устоявшиеся личностные образы.

Настенные компоненты инсталляции хоть и являются отступлением от текстильных работ, тем не менее, они тоже имеют форму повествования и отражают людей и их среду обитания. Представляя собой лозунги и тексты, написанные от руки во всю длину галерейных стен, они смотрятся одновременно физическим отображением геополитических границ, а также метафорой границ самого языка. Эта работа является самой последней из новой серии работ, которые художник создал для выставок в разных концах мира.

Кураторами выставки, которая продлится по 16 июня, являются Суад Гараева-Малеки и Анна Фех.

Отметим, что Баби Бадалов (родился в 1959 году в Лерике) живет и работает в Париже. Работы художника экспонировались на выставках в Париже, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Мюнхене, Ницце.

Бадалов также участвовал в различных биеннале и художественных фестивалях по всему миру, таких как 5-я Реннская Биеннале (2016), 11-я Кванджуйская Биеннале (2016), 6-я Московская Биеннале (2015), 15-я Джакартская Биеннале (2013), а также Manifesta 8 (2010).