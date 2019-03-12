23 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Любовь и Смерть" народного артиста Азербайджана, профессора, дипломата, видного общественного деятеля Полада Бюльбюльоглы. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Впервые балет "Любовь и Смерть" был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстером-постановщиком спектакля являлся профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов. Художником-постановщиком - народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. Балет "Любовь и Смерть" поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз вечной книги жизни под названием "Китаби Деде-Горгуд". Это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

Премьера балета в Баку имела оглушительный успех. В том же 2005 году балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с триумфом был показан на сцене Санкт-Петербургского Мариинского государственного академического театра оперы и балета и в Москве, на сцене Большого театра. В те дни российские средства массовой информации и видные представители творческой интеллигенции высоко отзывались о музыкально-художественном уровне спектакля, считая появление этого балета особым событием, как в культурной жизни Азербайджана, так и России.

В 2010 году по инициативе российского хореографа-постановщика Надежды Малыгиной балет "Любовь и Смерть" П.Бюльбюльоглы был поставлен на сцене Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. Премьера прошла с огромным успехом.

В 2011 году балетной труппой Екатеринбургского театра оперы и балета спектакль "Любовь и Смерть" был показан на сцене Государственного академического Большого театра России, а также в столице Турции - Анкаре.

Следует отметить, что музыкальные отрывки из этого балета ежегодно исполнялись симфоническим оркестром Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета на Иммлингском Баварском (Германия) фестивале оперного искусства дирижером - художественным руководителем этого престижнейшего европейского фестиваля Корнелией фон Керсенброк. И каждый раз исполнение этой музыки вызывало нескончаемый шквал аплодисментов и выкрики "браво!" у взыскательной немецкой публики. Средства массовой информации Германии, освещающие работу фестиваля, неоднократно отмечали мелодизм и особую красоту музыки Полада Бюльбюльоглы.

Нынешнюю постановку балета "Любовь и Смерть" осуществила хореограф Надежда Малыгина, художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Следует отметить, что балет "Любовь и Смерть" пользуется большим интересом у зрителей, и находясь в репертуаре Театра оперы и балета, каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию и проходит при аншлаге.

Н. Гасымова