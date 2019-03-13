Впервые в Баку, 26 марта в 20.00 на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут гастроли популярного израильского певца, исполнителя в стиле фламенко Шимона Сибони. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Певец приедет в Баку за два дня до концерта, чтобы прогуляться по городу, ознакомиться с достопримечательностями, посетить выставки и ярмарки, организованные в дни празднования Новруза и отведать блюда национальной азербайджанской кухни.

По словам Шимона Сибони, выступить в Баку с сольным концертом было его давней мечтой. Многочисленные друзья певца, которые уже побывали в столице Азербайджана, рассказывали о красоте города, его архитектуре, вкусной национальной кухне, и, конечно, об очень гостеприимном народе. Но из-за очень плотного гастрольного графика посетить Баку Сибони ранее не удавалось. Как только поступило предложение выступить с концертом в столице Азербайджана, он сразу с радостью согласился, тем более, что гастроли пройдут в дни празднования Новруза.

Как подчеркивает Сибони, он благодарен судьбе за такой шанс посетить Баку, где он подарит зрителям незабываемый вечер красивой музыки.

Шимон Сибони родился в городе Касабланка (Марокко) в религиозной еврейской семье. С раннего детства у него проявился незаурядный талант к исполнительскому искусству. Он выступал на известнейших сценах США, Канады, Марокко, Франции, Великобритании и многих стран Латинской Америки. За прекрасный голос он был назван вторым Карузо.

В программе бакинского концерта прозвучат известные произведения Джованни Капурро, Освальдо Фарреса, произведения из репертуара Лучано Паваротти, Энрико Карузо и многие другие. Шимон Сибони исполнит композиции на иврите, испанском и французском языках.

Билеты продаются в кассах театра, централизованных кассах города и онлайн www.iticket.az. Стоимость билетов - от 10 до 40 манатов.

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