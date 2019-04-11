В отеле Four Seasons состоялась презентация переизданной книги всемирно известного писателя, президента ПЕН-клуба, секретаря Союза писателей Азербайджана, народного писателя Чингиза Абдуллаева "Заговор в начале эры". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Книга издана Bank VTB (Азербайджан) к 60-летнему юбилею Чингиза Абдуллаева.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Выступая на мероприятии, председатель правления Bank VTB (Азербайджан) Евгений Кирин отметил, что Чингиз Абдуллаев - всемирно известный писатель.

Было подчеркнуто, что у писателя имеется большая читательская аудитория в ряде стран, в том числе и в России, где произведения Чингиза Абдуллаева пользуются широкой популярностью.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев поздравил народного писателя с юбилеем, пожелал ему больших творческих успехов.

Было отмечено, что девятого апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдуллаева орденом "Шараф" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы.

Министр дал высокую оценку переизданию книги Чингиза Абдуллаева, имеющей большую читательскую аудиторию.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли поздравив юбиляра, рассказали о дружбе с ним.

Было отмечено, что произведения Чингиза Абдуллаева снискали популярность читателей в разных странах мира, и издавались тиражом более миллиона экземпляров.

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов поздравил Чингиза Абдуллаева с юбилеем, и пожелал ему дальнейших успехов в творческой деятельности.

В своем выступлении Чингиз Абдуллаев выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством его деятельности и награждении его орденом "Шараф".