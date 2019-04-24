Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), народная артистка России Валерия, народная артистка Украины Ани Лорак и заслуженный артист России Валерий Меладзе выступят с эксклюзивным живым концертом в Монако. Как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на сайт мероприятия.

8 мая четыре самых популярных и статусных артиста российской музыкальной индустрии исполнят свои культовые и новые хиты, а также предложат зрителям новые интересные дуэты.

"Зрителей ждет специальная программа "Россия любит Монако" в прекрасном концертном комплексе Sporting Monte-Carlo. Четыре артиста - четыре страны: Грузия, Украина, Азербайджан и Россия. Идеальное межкультурное музыкальное созвездие", - отмечается на сайте мероприятия.