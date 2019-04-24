EMIN выступит в Монако
24 апреля 2019 12:11 278
Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), народная артистка России Валерия, народная артистка Украины Ани Лорак и заслуженный артист России Валерий Меладзе выступят с эксклюзивным живым концертом в Монако. Как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на сайт мероприятия.
8 мая четыре самых популярных и статусных артиста российской музыкальной индустрии исполнят свои культовые и новые хиты, а также предложат зрителям новые интересные дуэты.
"Зрителей ждет специальная программа "Россия любит Монако" в прекрасном концертном комплексе Sporting Monte-Carlo. Четыре артиста - четыре страны: Грузия, Украина, Азербайджан и Россия. Идеальное межкультурное музыкальное созвездие", - отмечается на сайте мероприятия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 апреля 23:19 1 027
Азербайджанский фильм покажут на международном фестивале - ФОТО
23 апреля 15:56 773
В Баку отметили Всемирный день книги и авторского права - ФОТО
23 апреля 15:05 975
Пилоты Формулы-1 посмотрят азербайджанские спектакли
12:11
EMIN выступит в Монако
-
23 Апр. 13:21 13 228
-
23 Апр. 15:30 12 643
-
23 Апр. 15:19 12 229
-
23 Апр. 17:05 9 840
-
23 Апр. 19:54 9 573