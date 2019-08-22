Пространство современного искусства YARAT объявляет мастер-класс по электронной музыке под названием "Постоянная красота: Музыка как истинная форма искусства", который пройдет со 2 по 6 сентября в Проектном пространстве ARTIM.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на YARAT, в ходе программы участники получат музыкально-литературные сведения, базовые навыки пользования музыкальным софтом (Ableton), уделят особое внимание психологическому воздействию музыки на деятельность мозга, получат возможность самостоятельно, исходя из заданной темы, создавать музыкальные фрагменты (на основе полученных технических знаний софта). Вести программу будет Диана Гаджиева - певица, композитор, музыкант выступающий под сценическим псевдонимом Dihaj, передает Day.Az.