- Почему вы Назим Шах?

- Я "Король Графики" (смеется). Моя фамилия - Шахвердиев. Знакомые на одной из моих первых выставок предложили мне ее сократить, и получился такой псевдоним - Назим Шах.

Современный азербайджанский художник Назим Шах вызывает восхищение у многих своих коллег и тех, кто хоть раз видел его работы. Но, как истинный художник, он асоциален, большую часть времени проводит в мастерской, и не любит давать интервью. Считает, что художник не должен себя "рекламировать", и что частое появление в СМИ не влияет на продажу картин.

"Большинство людей не ходят на выставки, им не интересно искусство. Поэтому сколько бы ты не давал интервью, не светился в СМИ, твои работы больше продаваться не будут. Нужно изменить мышление людей, чтобы они начали платить за картины. А я не хочу, чтобы мои работы покупали ради моего имени, хочу, чтобы их понимали и поэтому хотели приобрести. Таким я даже готов дарить свои работы. Что, собственно, и делаю порой", - говорит художник.

Именно из-за этой черты характера вы не найдете о художнике информацию в Сети. Лишь увидите его имя в списке частых участников биеннале.

"Биеннале необходимы для художников. Там можно познакомиться с другими художниками, посмотреть на их творчество. А то вариться в своем соку, рисовать только то, что хорошо продается, повторять самого себя, это не правильно. А на биеннале приходят художники, которые творят искусство, художники, которые "не продаются", то есть делают работы не для продажи, а для души. Их цель не продать работу, а создать что-то новое", - считает Назим Шах.

Сам художник родом из Физулинского района, но большую часть жизни провел в Баку. Важную роль в его биографии сыграли и годы жизни в Турции, где прошли его первые персональные выставки.

Недавно же Назим Шах провел в Баку, в новой галерее живописи Эмина Гахраманова, свою юбилейную 10-ую персональную выставку.

Талантливый художник отличается от своих коллег еще и любовью к литературе и способностями в этом поприще. Слагать газели или писать прозу для него такое же наслаждение, как и создавать графику. Но сегодня мы будем говорить о нем только как о художнике - "Короле Графики".

В том, что Назим Шах стал художником, он "винит" своих дядь. Оба брата его матери были художниками, и ребенком он часто наблюдал за их работой. А однажды Назим немного съел акварельных красок (в их составе был мед). "Тогда дядя сказал, что я стану художником. Так и случилось" - вспоминает он.

Работы Назима Шаха необычные. Они отличаются не только видением, стилем художника, но и техникой выполнения. Создавая свои графические работы он, например, пользуется чаем и куркумой.

"То, что я делаю, это всего лишь графика, смешанная техника. Просто у каждого своя манера, каждый видит по-разному. Нужно много работать, чтобы найти свой стиль. Я не должен кому-то подражать или кто-то не должен быть на меня похож. Я просто работаю, не ищу стиля. Сегодня мне хочется работать так - я работаю так, завтра захочется работать иначе - я буду работать иначе. Это не концептуальное искусство. Здесь все зависит от музы", - говорит он.

Назим Шах очень мало использует при создании работ кисть. Он рисует шприцом.

"Я сам не знаю, как я до этого додумался. Просто когда акварель высыхает приходится мочить ее водой из шприца. Однажды я вылил воду и набрал в шприц тушь. Так и пошло... ", - вспоминает художник.

Он работает без остановки. Самое главное для него, чтобы под рукой был материал. А материалом для него служат обои, бумага, тушь и пр. Назим Шах также не любит холсты.

"С бумагой мне приятнее работать, потому что я ее чувствую. И она не такая затратная, как холст. Ну, согласитесь, рисовать на обоях намного выгоднее. Правда, оформление графики тоже вещь довольно затратная. Но главное работать, без мыслей об остальном", - рассказывает Шах.

Говоря о деньгах, он отмечает, что художнику сложно прожить без дополнительного заработка.

"Когда мы приходили в искусство, мы знали, что не будем богатыми. Это просто тебе нужно, и все. Я кайфую от своей работы, и я не думаю о том, что что-то продам. Нет таких ожиданий, и никогда не было. Я люблю искусство, куда оно меня ведет, туда я и иду. В искусство есть вход, но нет выхода. Если ты найдешь верную дверь, то больше не выйдешь оттуда. И я рад, что я в этом лабиринте. В этом деле главное иметь терпение и совесть. Если ты художник, то у тебя должна быть чистая совесть. Нельзя просто назвать себя художником. Это слово очень много весит. До него надо дойти. Я вижу себя на этом пути прошедшим чуть больше середины", - говорит он.

Художник это не тот, кто пишет, рисует что-то, утверждает Назим Шах. По его мнению, художник должен привнести что-то новое в этот мир.

"Я стараюсь делать те вещи, которые до меня никто не делал, которые невозможно повторить. Я стараюсь сделать такие работы, чтобы их невозможно было скопировать. Даже у меня это не получается.

Я начинал с натюрмортов. Всем они нравились. Я мог бы стать знаменитым с ними, но я чувствовал, что это не то. Это были творческие работы, со смыслом, концепцией. Но это было не мое. Постепенно я нашел себя в графике. А сейчас я стараюсь прийти к минимализму. Но это очень сложно. Взять просто белую бумагу и поставить на ней одну черную точку, легко. Но сложно сделать так, чтобы эта точка оправдывала себя",- рассказывает художник.

Отражение в творчестве Назима Шаха нашло и его увлечение шаманизмом и мистикой. Он стремится отразить в своих картинах их философию, все связанное с их ритуалами.

"Меня мало волнует поймут меня или нет, я просто делаю так, как нравится мне. Я кайфую от работы, мне необходим этот процесс. И мне не очень интересно купят у меня картину или нет. Искусство нужно принять таким, какое оно есть. Не нужно делать из него бизнес. При этом искусство не позволяет заниматься чем-то другим. Я пытался подрабатывать, но опять же не мог жить без искусства и возвращался к нему", - говорит он.

Назиму Шаху импонируют образы Дон Кихота и барона Мюнхгаузена. Он такой же романтик как они.

"Я вижу себя в них. В их характере выдумывать что-то и потом в это верить. Всегда так: ты лжешь, создаешь иллюзию, а потом веришь в это... Так же, как они, думаю, я поверил в искусство", - признается художник.

Франгиз Агаларова

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