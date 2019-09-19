https://news.day.az/culture/1157675.html Турецкий телеканал снял фильм об Узеире Гаджибейли - ВИДЕО
Турецкий телеканал снял фильм об Узеире Гаджибейли - ВИДЕО
Вчера был день рождения гениального композитора, музыковеда, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля, основоположника современного профессионального музыкального искусства и национальной оперы Азербайджана Узеира Гаджибейли.
Как сообщает Day.Az, турецкий телеканал Haber Global снял фильм по случаю дня рождения Узеира Гаджибейли.
В фильме рассказывается о жизни и деятельности композитора, его роли в азербайджанской музыке и прессе.
Н. Гасымова
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