24 сентября в Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") состоится мероприятие, посвященное памяти ханенде Сеида Мирбабаева. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

В истории нашей музыки есть народные исполнители, о которых людская молва создала легенды и предания. Одним из них является ханенде Сеид Мирбабаев.

Сеид Мирбабаев (настоящее имя Мир Таги) родился в 1867 году в Баку. Он принимал активное участие в работе бакинских мугамных меджлисов (собраний). Ряд мугамов в исполнении Сеида Мирбабаева был записан на граммофонные пластинки. Ханенде пел также на свадьбах. И будучи на одной из свадеб, Мирбабаев спел так прекрасно, что дядя жениха в восторге подарил ему скважину, которая вскоре дала много нефти, сделав певца Сеида Мирбабаева миллионером. Однако не всё в его жизни было безоблачным.

Интересные факты в биографии легендарного ханенде выявлены в ходе исследования его жизни и творчества, проведенного Международным центром мугама. О них будет рассказано в рамках концертной программы, посвященной памяти Сеида Мирбабаева.

Начало мероприятия в 19:00.

Вход свободный.

Н. Гасымова

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